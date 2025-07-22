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«Спартак» начал переговоры о покупке защитника «Галатасарая» — Fanatik

«Спартак» начал переговоры о покупке защитника «Галатасарая» — Fanatik
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«Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Галатасарая» Карлосу Куэсте. Красно-белые начали переговоры с турецким грандом о сумме трансфера и условиях оплаты. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, эту сделку курирует лично спортивный директор московского клуба Фрэнсис Кахигао.

Куэста перешёл в «Галатасарай» из «Генка» в феврале 2025 года. За этот период 26-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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