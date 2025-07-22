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Алексей Гасилин считает, что Жерсон смог бы сыграть за Бразилию на ЧМ-2026

Алексей Гасилин считает, что Жерсон смог бы сыграть за Бразилию на ЧМ-2026
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин оценил шансы новичка сине-бело-голубых Жерсона на попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Жерсона очень ждали в Петербурге. Он в отличной физической форме, потому что совсем недавно играл на клубном чемпионате мира. Все увидели, насколько хорошо он вышел во втором тайме. Жерсон стоит своих денег. Бразилец принесёт максимальную пользу «Зениту» и будет достаточно мотивирован. Я думаю, он планирует сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2026. Для этого нужно показывать свою состоятельность в каждой игре», — сказал Гасилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

Жерсон дебютировал за «Зенит» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1), выйдя на замену в перерыве игры. В санкт-петербургский клуб бразилец перешёл из «Фламенго», с которым добрался до стадии 1/8 финала КЧМ, уступив «Баварии» (2:4). Всего на счету 28-летнего Жерсона 14 матчей и один гол за сборную Бразилии.

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