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«Ахмат» усилился защитником Мехди Заре из иранского клуба «Гол Гохар Сирджан»

«Ахмат» усилился защитником Мехди Заре из иранского клуба «Гол Гохар Сирджан»
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«Ахмат» в официальном телеграм-канале объявил о переходе защитника Мехди Заре из иранского клуба «Гол Гохар Сирджан».

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок которого рассчитан на четыре года. Игрок принял участие в 25 матчах прошедшего клубного сезона. Ранее «Ахмат» также подписал бывшего одноклубника Заре — центрального защитника Усмана Ндонга.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В стыковых матчах грозненцы переиграли «Урал» и сохранили место в высшем дивизионе. В 1-м туре нового сезона «Ахмат» уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.

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