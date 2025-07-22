«Ахмат» усилился защитником Мехди Заре из иранского клуба «Гол Гохар Сирджан»

«Ахмат» в официальном телеграм-канале объявил о переходе защитника Мехди Заре из иранского клуба «Гол Гохар Сирджан».

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок которого рассчитан на четыре года. Игрок принял участие в 25 матчах прошедшего клубного сезона. Ранее «Ахмат» также подписал бывшего одноклубника Заре — центрального защитника Усмана Ндонга.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В стыковых матчах грозненцы переиграли «Урал» и сохранили место в высшем дивизионе. В 1-м туре нового сезона «Ахмат» уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.