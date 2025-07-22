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Нападающий ЦСКА может продолжить карьеру в «Тальересе» или «Эстудиантесе» — Грова

Нападающий ЦСКА может продолжить карьеру в «Тальересе» или «Эстудиантесе» — Грова
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Аргентинские «Тальерес» и «Эстудиантес» ведут переговоры с московским ЦСКА о трансфере 26-летнего форварда Адольфо Гайча. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист красно-синих хочет вернуться в Аргентину.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

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