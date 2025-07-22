Опубликован рейтинг самых дорогих абонементов АПЛ перед сезоном-2025/2026

Сайт The Athletic опубликовал рейтинг наиболее дорогих сезонных абонементов клубов английской Премьер-лиги стандартной взрослой категории. Данный список выглядит следующим образом:
«Фулхэм» (£ 3084);
«Тоттенхэм Хотспур» (£ 2223);
«Арсенал» (£ 1726);
«Вест Хэм Юнайтед» (£ 1720);
«Манчестер Сити» (£ 1600);
«Борнмут» (£ 1164);
«Манчестер Юнайтед» (£ 1121);
«Челси» (£ 1095);
«Брайтон энд Хоув Альбион» (£ 1035);
«Астон Вилла» (£ 992);
«Кристал Пэлас» (£ 980);
«Ньюкасл Юнайтед» (£ 940);
«Вулверхэмптон» (£ 939);
«Ноттингем Форест» (£ 915);
«Ливерпуль» (£ 904);
«Эвертон» (£ 900);
«Лидс Юнайтед» (£ 870);
«Брентфорд» (£ 815);
«Сандерленд» (£ 780);
«Бёрнли» (£ 525).
Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом стал «Ливерпуль», в топ-5 также финишировали «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».