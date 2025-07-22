Опубликован рейтинг самых дорогих абонементов АПЛ перед сезоном-2025/2026

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Сайт The Athletic опубликовал рейтинг наиболее дорогих сезонных абонементов клубов английской Премьер-лиги стандартной взрослой категории. Данный список выглядит следующим образом:

«Фулхэм» (£ 3084);

«Тоттенхэм Хотспур» (£ 2223);

«Арсенал» (£ 1726);

«Вест Хэм Юнайтед» (£ 1720);

«Манчестер Сити» (£ 1600);

«Борнмут» (£ 1164);

«Манчестер Юнайтед» (£ 1121);

«Челси» (£ 1095);

«Брайтон энд Хоув Альбион» (£ 1035);

«Астон Вилла» (£ 992);

«Кристал Пэлас» (£ 980);

«Ньюкасл Юнайтед» (£ 940);

«Вулверхэмптон» (£ 939);

«Ноттингем Форест» (£ 915);

«Ливерпуль» (£ 904);

«Эвертон» (£ 900);

«Лидс Юнайтед» (£ 870);

«Брентфорд» (£ 815);

«Сандерленд» (£ 780);

«Бёрнли» (£ 525).

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом стал «Ливерпуль», в топ-5 также финишировали «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».