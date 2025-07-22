Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликован рейтинг самых дорогих абонементов АПЛ перед сезоном-2025/2026

Опубликован рейтинг самых дорогих абонементов АПЛ перед сезоном-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сайт The Athletic опубликовал рейтинг наиболее дорогих сезонных абонементов клубов английской Премьер-лиги стандартной взрослой категории. Данный список выглядит следующим образом:

«Фулхэм» (£ 3084);

«Тоттенхэм Хотспур» (£ 2223);

«Арсенал» (£ 1726);

«Вест Хэм Юнайтед» (£ 1720);

«Манчестер Сити» (£ 1600);

«Борнмут» (£ 1164);

«Манчестер Юнайтед» (£ 1121);

«Челси» (£ 1095);

«Брайтон энд Хоув Альбион» (£ 1035);

«Астон Вилла» (£ 992);

«Кристал Пэлас» (£ 980);

«Ньюкасл Юнайтед» (£ 940);

«Вулверхэмптон» (£ 939);

«Ноттингем Форест» (£ 915);

«Ливерпуль» (£ 904);

«Эвертон» (£ 900);

«Лидс Юнайтед» (£ 870);

«Брентфорд» (£ 815);

«Сандерленд» (£ 780);

«Бёрнли» (£ 525).

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом стал «Ливерпуль», в топ-5 также финишировали «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».

Материалы по теме
«Ливерпуль» даёт огромные деньги за открытие Бундеслиги. Экитике — топ или второй Нуньес?
«Ливерпуль» даёт огромные деньги за открытие Бундеслиги. Экитике — топ или второй Нуньес?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android