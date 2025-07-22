Быстров — об автоголе Александрова: он просто испугался Кордобы, я бы тоже его испугался
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об автоголе защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче 1-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:3). На 65-й минуте в единоборстве с форвардом «быков» Джоном Кордобой Александров опередил соперника и, пытаясь выполнить передачу вратарю своей команды Никите Медведеву, сделал обводящий удар, после которого мяч залетел в ворота.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40' 0:2 Александров – 65' 0:3 Сперцян – 68'
«Шедевральный автогол Александрова. Но давайте не будем его прибивать. Он хотел отдать мяч низом, а он на кочке подскочил. Александров просто испугался Кордобы в эпизоде с автоголом. Я бы тоже его испугался», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
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