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РПЛ отреагировала на скорый трансфер Дьёкереша в «Арсенал», выложив фото Мусаева из ЦСКА

РПЛ отреагировала на скорый трансфер Дьёкереша в «Арсенал», выложив фото Мусаева из ЦСКА
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Официальный аккаунт Российской Премьер-Лиги с иронией отреагировал на слухи о скором трансфере форварда «Спортинга» Виктора Дьёкереша в лондонский «Арсенал». Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что клубы договорились о трансфере за € 63,5 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов.

«Топовое приобретение для «Арсенала», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в телеграм-канале. Публикация сопровождается фотографией нападающего московского ПФК ЦСКА Тамерлана Мусаева, празднующего взятие ворот в стиле шведского форварда.

В минувшем сезоне нападающий «Спортинга» принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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