Дуглас Сантос: атмосфера в «Зените» потрясающая. Только добрые, почти семейные отношения

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос, как он, будучи капитаном команды, объединяет группы футболистов, говорящих на разных языках.

«У нас у всех возникла хорошая внутренняя связь в команде: с россиянами, латиноамериканцами и балканскими ребятами. Это всё я отмечаю в раздевалке. Думаю, заметно и на поле, что есть довольно сильная дружеская связь. Конечно, у кого-то больше, у кого-то — меньше, но атмосфера в команде потрясающая. Все на одной волне, язык футбола не имеет границ и барьеров. Мы все прекрасно друг друга понимаем, вокруг нас много людей, которые могут помочь донести мысли, поэтому никаких сложностей нет. Только добрые, практически семейные отношения», — приводит слова Сантоса Metaratings.

Бразилец выступает в составе «Зенита» с лета 2019 года. За этот период 31-летний защитник принял участие в 220 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 33 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. В «Зените» Сантос пять раз становился чемпионом России.

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