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Мостовой предположил, спасёт ли просмотр матчей РПЛ от депрессии

Мостовой предположил, спасёт ли просмотр матчей РПЛ от депрессии
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Экс-футболист «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о влиянии просмотра встреч Российской Премьер-Лиги на эмоциональное состояние зрителей.

— Может ли просмотр матчей РПЛ спасти от депрессии?
— Смешно, конечно. Но я думаю, кого-то, может быть, и спасёт. А кого-то, может, и введёт в эту депрессию (смеётся). Есть много разных специалистов и экспертов в разных областях. В медицине прежде всего. Может быть, какие-то методики разрабатываются. Кому-то же помогает музыка, звуки какие-то. Может, кому-то просмотр футбола поможет. Всё в жизни меняется. В Англии же помешаны на футболе. В Англии и Бразилии это религия. У нас — нет. В России футбол не на первом месте, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 1-го тура РПЛ на вершине турнирной таблицы расположились «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и «Спартак». Все пять клубов набрали по три очка.

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