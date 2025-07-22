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«Црвена Звезда» переиграла «Линкольн» в матче квалификации Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» переиграла «Линкольн» в матче квалификации Лиги чемпионов
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Окончен первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались «Линкольн» (Гибралтар) и «Црвена Звезда» (Сербия). После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу сербской команды. Встреча прошла на стадионе «Европа Спортс Парк» (Гибралтар). Главным арбитром встречи был Дамиан Кос (Польша).

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
0 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Дуарте – 30'    
Удаления: нет / Ву – 41'

Единственный гол в данной встрече забил Бруно Дуарте на 30-й минуте. Защитник сербской команды Наир Тикнизян отыграл весь матч.

Ответная игра состоится 29 июля. Победитель этой пары сразится в третьем раунде турнира с сильнейшей командой противостояния «Лех» Познань (Польша) — «Брейдаблик» (Исландия).

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