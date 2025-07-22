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Армянский «Ноа» дома уступил «Ференцварошу» в матче квалификации Лиги чемпионов

Армянский «Ноа» дома уступил «Ференцварошу» в матче квалификации Лиги чемпионов
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между армянским «Ноа» и венгерским «Ференцварошем». Игра проходила на стадионе «Городской» (Абовян, Армения). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ноа
Ереван, Армения
Окончен
1 : 2
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Гартенманн – 36'     1:1 О'Доуда – 45'     1:2 Варга – 49'    
Удаления: нет / Сиссе – 82'

На 36-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Ференцвароша» Стефан Гартенманн. На 45-й минуте полузащитник венгерской команды Каллум О'Доуда восстановил равновесие. На 49-й минуте нападающий Барнабаш Варга вывел гостей вперёд.

На 82-й минуте защитник «Ференцвароша» Ибрахим Сиссе получил красную карточку.

Ответная игра состоится в среду, 30 июля. Команды встретятся на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия).

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