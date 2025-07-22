Армянский «Ноа» дома уступил «Ференцварошу» в матче квалификации Лиги чемпионов
Поделиться
Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между армянским «Ноа» и венгерским «Ференцварошем». Игра проходила на стадионе «Городской» (Абовян, Армения). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ноа
Ереван, Армения
Окончен
1 : 2
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Гартенманн – 36' 1:1 О'Доуда – 45' 1:2 Варга – 49'
Удаления: нет / Сиссе – 82'
На 36-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Ференцвароша» Стефан Гартенманн. На 45-й минуте полузащитник венгерской команды Каллум О'Доуда восстановил равновесие. На 49-й минуте нападающий Барнабаш Варга вывел гостей вперёд.
На 82-й минуте защитник «Ференцвароша» Ибрахим Сиссе получил красную карточку.
Ответная игра состоится в среду, 30 июля. Команды встретятся на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия).
Самые большие стадионы мира:
Комментарии
- 22 июля 2025
-
22:10
-
21:58
-
21:58
-
21:49
-
21:45
-
21:45
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:07
-
21:03
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:43
-
20:43
-
20:38
-
20:31
-
20:26
-
20:23
-
20:15
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
19:53
-
19:50
-
19:47
-
19:33
-
19:31
-
19:30
-
19:19
-
19:16