Армянский «Ноа» дома уступил «Ференцварошу» в матче квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между армянским «Ноа» и венгерским «Ференцварошем». Игра проходила на стадионе «Городской» (Абовян, Армения). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 36-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Ференцвароша» Стефан Гартенманн. На 45-й минуте полузащитник венгерской команды Каллум О'Доуда восстановил равновесие. На 49-й минуте нападающий Барнабаш Варга вывел гостей вперёд.

На 82-й минуте защитник «Ференцвароша» Ибрахим Сиссе получил красную карточку.

Ответная игра состоится в среду, 30 июля. Команды встретятся на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия).

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