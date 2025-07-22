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«Чего греха таить, уровень падает». Шатов — о российском футболе

«Чего греха таить, уровень падает». Шатов — о российском футболе
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Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов высказался о регрессе российского футбола и, в частности, легионеров, приезжающих в чемпионат России.

«Чего греха таить, уровень падает. Иностранцы приезжают уровнем ниже, чем раньше, их и больше. Что радует, появляется много сильных молодых игроков, тот же Кисляк, Батраков. Много качественных молодых футболистов. При должном отношении у них есть шанс стать сильными футболистами. Будь сейчас сильные иностранцы и не будь лимита, не факт, что они получали бы игровое время...» — поделился Шатов в выпуске на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

В сезоне-2025/2026 в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров, запрещающий вносить в заявку на сезон больше 13 иностранных игроков. Одновременно находиться на поле могут только восемь из них. При этом легионерами не считаются игроки, имеющие право выступать за сборные Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси.

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