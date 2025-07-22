Шатов ответил, почему в «Зените» нет молодых и ярких российских футболистов

Бывший атакующий полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о причинах отсутствия молодых и талантливых российских игроков в санкт-петербургском клубе.

— Почему в «Зените» нет молодых и ярких россиян?

— Потому что у тренера одна задача — выиграть чемпионат. Чтобы его выиграть, нужны максимально сильные и готовые футболисты. Наверное, это вопрос, как воспитывают молодых футболистов. У Семака нет времени работать с молодыми, нужно каждый день давать максимальный результат. Он работает с готовым материалом. Нет времени на обучение, на сюсюкание, потому что нужно выигрывать следующую игру. Через неделю, два-три дня нужно выигрывать. Если нет — это провал. Не то чтобы провал, но в Петербурге так всё устроено, всё создано для того, чтобы команда выигрывала. Там есть только победа, — сказал Шатов в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Шатов выступал в составе «Зенита» с 2013 по 2020 год. За этот период он принял участие в 202 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 42 результативными передачами. В санкт-петербургском клубе футболист трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: