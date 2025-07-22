Экс-тренер «Урала» Шатов высказался о впечатлениях после ухода из клуба

Бывший тренер «Урала» Олег Шатов рассказал, как себя чувствует после ухода из клуба.

— Сейчас чувствую себя великолепно, вернулся домой: дети, семья. Немного отхожу от турбулентности, которая была весь год. Отдохну — и настанет время проанализировать.

— Как оценишь этот опыт?

— Положительно. Быстро всё случилось и закрутилось. Был ответственный момент за результат. Город, в котором я родился, команда, в которой вырос. Большие задачи. Не было опыта работы главным тренером, но смотрю на период только с положительной точки зрения.

— Сильный ли был стресс из-за того, что не удалось добиться положительного результата?

— Теперь понял слова тренеров про то, что, когда команда не добивается положительных результатов, виноваты они. В первый раз на себе это ощутил, что нужно признать. Была задача у ФК «Урал» вернуться в РПЛ, мы с ней не справились. Я как главный тренер беру на себя ответственность.

Стресс был, адаптировался к нему. Не скажу, что было легко, особенно в первое время: бессонные ночи. Потом адаптируешься, помогают победы, но как только неудачная игра, плохой результат, тебя настигает новый стресс… Правильно сказал вроде бы Слуцкий: «К стрессу нельзя адаптироваться», — сказал Шатов в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.