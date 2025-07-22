Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Кучаев высказался об изменениях в составе команды летом

Игрок «Ростова» Кучаев высказался об изменениях в составе команды летом
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о том, как на атмосфере в команде сказался уход лидеров. Ранее защитник Максим Осипенко перебрался в московское «Динамо», а нападающий Николай Комличенко стал игроком «Локомотива».

«Мы потеряли двух футболистов, но и приобрели тоже хороших игроков. На коллективе изменения никак не сказались. Команда у нас большая, не состоит из трёх-четырёх человек, поэтому всё осталось так же, костяк сохранился», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Состав «Ростова» в летнее трансферное окно пополнил ряд футболистов. В их числе экс-защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков и бывший нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов.

Материалы по теме
Хорошие и важные новости из «Ростова». Как клуб проводит лето, которого многие боялись
Хорошие и важные новости из «Ростова». Как клуб проводит лето, которого многие боялись
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android