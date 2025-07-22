Игрок «Ростова» Кучаев высказался об изменениях в составе команды летом

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о том, как на атмосфере в команде сказался уход лидеров. Ранее защитник Максим Осипенко перебрался в московское «Динамо», а нападающий Николай Комличенко стал игроком «Локомотива».

«Мы потеряли двух футболистов, но и приобрели тоже хороших игроков. На коллективе изменения никак не сказались. Команда у нас большая, не состоит из трёх-четырёх человек, поэтому всё осталось так же, костяк сохранился», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Состав «Ростова» в летнее трансферное окно пополнил ряд футболистов. В их числе экс-защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков и бывший нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов.