Нападающий «Краснодара» перейдёт в «Ахмат» на правах аренды — источник

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун перейдёт в «Ахмат» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Действующим главным тренером грозненской команды является Александр Сторожук, который ранее работал с Олусегуном в «Краснодаре».

В минувшем сезоне нигерийский вингер принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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