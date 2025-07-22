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Судейство «Спартака». Бюджет «Зенита». «Динамо» Карпина. Будущее Сперцяна. ПЛН #104

Судейство «Спартака». Бюджет «Зенита». «Динамо» Карпина. Будущее Сперцяна. ПЛН #104
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«Чемпионат» представляет 104-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский, Макс Пахомов и их гость — журналист Грант Гетадарян — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Старт РПЛ получился громким. «Спартак» запомнился судейским скандалом, «Зениту» пришлось переворачивать игру с «Ростовом», «Краснодар» взял своё на классе, а «Динамо» и ЦСКА мучились с новичками лиги. Также говорим о новом бюджете «Зенита», перспективах «Локомотива» и весе «Динамо» в российском футболе. Всё это и многое другое — в новом выпуске.

Телеграм-канал подкаста

Телеграм-канал Миши

Телеграм-канал Макса

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет! Мы без Андрея, но с Грантом
01:16 — Что такое новое «Динамо» Карпина и какой у клуба вес в российском футболе
16:24 — «Локомотив» готов бороться за медали? И что будет с Пиняевым
37:33 — «Спартак». Заболотный, судейство, Кахигао и всё остальное
56:04 — Старый «Зенит» на поле и новый бюджет клуба
01:09:12 — Тезисы про ЦСКА и «Краснодар». Чего ждать от обладателей трофеев прошлого сезона?

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