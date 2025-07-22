«Реал» отдаст Мбаппе 10-й номер. Это не просьба игрока, а решение клуба — L'Équipe

В новом сезоне нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет выступать под 10-м игровым номером. Это стало возможно после того, как клуб покинул полузащитник Лука Модрич. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, французский футболист не просил «сливочных» отдать ему указанный номер. Это была инициатива руководства испанского гранда, которое думало об этом ещё летом 2024 года, когда Мбаппе присоединился к команде.

Подчёркивается, что нападающий положительно относится к подобной смене номера, как и «Реал», который сможет заработать на обновлённых футболках Мбаппе.

В минувшем сезоне француз выступал под девятым игровым номером.

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