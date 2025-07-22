«Безобразный уровень. Вся страна видела, что было в стыках». Шатов — о судействе

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов высказался о судействе в российском футболе. В переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге — 2025/2026 клуб из Екатеринбурга уступил «Ахмату» (2:1, 0:2).

— А что касается судейства в лиге?

— Давай начнём того, что изначально был нарушен спортивный принцип, когда командам разрешили ставить VAR. Хочешь — ставишь, не хочешь — не ставишь. Если брать решения VAR, за весь сезон, наверное, максимум одно или два решения не в пользу хозяев. Такого не может быть. Не хочу обсуждать судейство, но они ошибались. Думал, из-за низкой квалификации, тоже люди, могут ошибаться. Однако то, что увидел в стыковых матчах с «Ахматом»… Если уж так, там, наверное, тоже были не ошибки (улыбается).

— Было целенаправленное желание оставить «Ахмат» в РПЛ? Или, давай скажем так, не дать «Уралу» вернуться?

— Уровень судейства был безобразный. Они судили плохо и допускали явно грубые ошибки, это однозначно.

— Писали в ЭСК?

— Они официально признали только одно: гол, который забил Егорычев на выезде, нужно было засчитать. Эпизод в домашней игре, когда Егорычев прокидывает мяч и он попадает в руку Адамову, по мне, железобетонный пенальти.

— Они сказали, что нет и естественное положение руки?

— Да. По мне и гол, забитый «Ахматом» на выезде, до нарушения правил был, до момента с пенальти. Тяжелые моменты, небольшая рана во мне живёт, что не всё от тебя зависит. Есть факторы, с которыми приходится мириться. Твой выбор, но я не собираюсь мириться с этой системой, которая работает и существует в российском футболе. Мне от неё немножко тошно и неприятно.

— Как бороться с этим?

— У меня нет ответа. Должны принимать решения люди, которые отвечают за российский футбол. Этот вопрос к ним. Вся страна видела, что было в этих двух стыковых матчах. Кроме того, как я могу назвать, что как будто судьи специально ошибались, что это не просто ошибка, которую ты можешь понять и принять. Мы тоже в футболе не первый день, разбираемся и видим какие-то моменты. Наверное, эти решения могут принимать только люди сверху, — поделился Шатов в выпуске на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.