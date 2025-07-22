Экс-тренер «Урала» Шатов — о Мостовом: говорит футбольные вещи, не усложняет процесс

Бывший тренер «Урала» Олег Шатов поделился впечатлениями от профессионального обучения вместе с бывшим футболистом сборной России Александром Мостовым.

«Отношусь к нему положительно, был с ним на учёбе. Он говорит футбольные вещи, не усложняет процесс. Ему всё просто, говорит: «Было упражнение в подготовке к тренировке. Ну не могут они в квадрате отдать две-три передачи, что буду их мучить? Кинул мяч, играли в футбол». Он не усложняет, многие любят усложнять, придумывать. У него свой взгляд. Интересный в нашем российском футболе спикер», — сказал Шатов в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.