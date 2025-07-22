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Sport.es: Рашфорд днём подписал контракт с «Барселоной», завтра он будет представлен

Sport.es: Рашфорд днём подписал контракт с «Барселоной», завтра он будет представлен
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд подписал контракт с «Барселоной» днём во вторник, 22 июля. Англичанин перейдёт в стан сине-гранатовых на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом у каталонского клуба будет возможность выкупа вингера за € 30 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в ближайшее время должно состояться официальное объявление. Рашфорд будет представлен в качестве футболиста «Барселоны» в среду, 23 июля. Это произойдёт на закрытой церемонии в офисе президента «блауграны» Жоана Лапорты.

Подчёркивается, что 27-летний нападающий уже провёл свою первую тренировку под руководством главного тренера «блауграны» Ханс-Дитера Флика.

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