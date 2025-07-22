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Хамрун Спартанс — Динамо Киев, результат матча 22 июля 2025, счёт 0:3, квалификация Лиги чемпионов — 2025/2026

Киевское «Динамо» разгромило «Хамрун Спартанс» из Мальты в квалификации Лиги чемпионов
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между клубом «Хамрун Спартанс» и киевским «Динамо». Команды играли на стадионе «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта). Победу со счётом 3:0 праздновали гости.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2025, вторник. 20:00 МСК
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Окончен
0 : 3
Динамо К
Киев, Украина
0:1 Ванат – 13'     0:2 Буяльский – 76'     0:3 Волошин – 90+2'    

На 13-й минуте украинский нападающий Владислав Ванат открыл счёт в матче. На 76-й минуте полузащитник Виталий Буяльский удвоил преимущество своей команды. На 90+2-й минуте вышедший на замену форвард Матвей Пономаренко довёл счёт до крупного.

Ответная игра между «Динамо» Киев и «Хамрун Спартанс» состоится на стадионе «НСК Олимпийский» (Киев, Украина). Встреча запланирована на вторник, 29 июля. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

Календарь квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
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