Киевское «Динамо» разгромило «Хамрун Спартанс» из Мальты в квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между клубом «Хамрун Спартанс» и киевским «Динамо». Команды играли на стадионе «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта). Победу со счётом 3:0 праздновали гости.

На 13-й минуте украинский нападающий Владислав Ванат открыл счёт в матче. На 76-й минуте полузащитник Виталий Буяльский удвоил преимущество своей команды. На 90+2-й минуте вышедший на замену форвард Матвей Пономаренко довёл счёт до крупного.

Ответная игра между «Динамо» Киев и «Хамрун Спартанс» состоится на стадионе «НСК Олимпийский» (Киев, Украина). Встреча запланирована на вторник, 29 июля. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.