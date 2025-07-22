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Бывший игрок «Зенита» Шатов оценил нынешнее состояние команды

Бывший игрок «Зенита» Шатов оценил нынешнее состояние команды
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Бывший тренер «Урала» Олег Шатов, который ранее выступал за «Зенит», высказался о нынешнем состоянии команды с берегов Невы.

— Как тебе «Зенит» в прошедшем сезоне?
— «Краснодар» выиграл по делу. «Зенит» выглядел хорошо, максимально много очков набрали… Похоже на то, как мы уступили при Боаше чемпионство в последнем туре, когда ЦСКА выиграл у «Локомотива» 1:0. Хотя мы тоже были достойны, однако есть команда, которая тоже на протяжении длинного отрезка не теряла очки. Качество футбола не обсуждаем, победа есть победа.

— Какой «Зенит» сильнее — тот, в котором ты блистал, или сегодняшний?
— Каждая лягушка хвалит своё болото (смеётся), но, наверное, наш. Есть с чем сравнивать: мы играли в Лиге чемпионов, не с «Ман Сити», но с сильными командами. Добивались там результата… Да, все игроки были футболистами своих сборных на ведущих ролях — Халк, Витсель, Гарай, Ломбертс, Нету, Данни, Рондон.

— Сегодняшний «Зенит» не был бы конкурентоспособным в нынешней Лиге чемпионов?
— При всём уважении, нет. Как бы я не хотел красиво завернуть в упаковку моё отношение к «Зениту», но смотрю на футбол трезво, — сказал Шатов в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

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