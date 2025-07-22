«Реал» объявил о переходе нападающего клуба в «Эльче»

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе 21-летнего нападающего Альваро Родригеса в «Эльче».

«Наш клуб благодарит его за работу, преданность делу и за время, проведённое в «Реале». Клуб желает ему и его семье всего наилучшего на этом новом этапе жизни», — написано в заявлении «сливочных».

Родригес находился в системе «Реала» с 2020 года, куда он попал в возрасте 16 лет. Нападающий отыграл три сезона во второй команде «Королевского клуба». Футболист дебютировал за основную команду испанского гранда в январе 2023 года. Минувший сезон 21-летний игрок провёл в «Хетафе» на правах аренды.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: