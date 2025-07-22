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Шатов о стыках с «Ахматом»: были отголоски, что придётся сложно. Зависело не только от нас

Шатов о стыках с «Ахматом»: были отголоски, что придётся сложно. Зависело не только от нас
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Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов высказался о двух матчах екатеринбуржцев с «Ахматом» в рамках переходных встреч за право принять участие в Российской Премьер-Лиге — 2025/2026. Победу в противостоянии одержали грозненцы (1:2, 2:0).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мелкадзе – 51'     2:0 Зорин – 90+3'    

— Из всех, на кого вы могли попасть, «Ахмат» — самый сильный соперник?
— Это самая сильная команда, это подтверждала и статистика. Футболисты хорошие, однако мы не выбирали соперника. В последней игре с Хабаровском отталкивались от того, что нужно победить. Если бы мы проиграли, попали бы на «Пари НН», но так нельзя. Нельзя идти против футбола. Ты несёшь ответственность как тренер, у тебя молодые футболисты в команде. Всплывёт слух, представь, какое клеймо на футболистах — и только из-за твоего решения. Я не могу так, не смогу предать футбол. Рано или поздно вдвойне отплатит.

— За день до первого матча с «Ахматом» мы с тобой разговаривали. Было предчувствие, что может вмешаться третья сила?
— Посылы были, звонки, долетали отголоски людей, давай без фамилий, что нам будет сложно. Думал, придётся сложно, потому что сильный соперник, так и есть. Однако, как показало время, не только от нас зависело. Как по мне, если брать суммарно исход двух противостояний, мы были сильнее. Но моменты, которые допускали судьи… Больно. Весь труд команды, клуба, города, футболистов и болельщиков взять и перечеркнуть судейскими решениями, — поделился Шатов в выпуске на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

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