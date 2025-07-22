Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» выразила соболезнования в связи с кончиной Оззи Осборна

«Астон Вилла» выразила соболезнования в связи с кончиной Оззи Осборна
Комментарии

«Астон Вилла» в соцсети Х (ранее Twitter) выразила соболезнования в связи с кончиной британского рок-певца Оззи Осборна.

«Футбольный клуб «Астон Вилла» опечален известием о том, что всемирно известная рок-звезда и болельщик «Астон Виллы» Оззи Осборн скончался.

Оззи вырос в Астоне, недалеко от «Вилла Парк», и всегда был по-особому привязан к клубу и обществу, из которого он родом.

В это чрезвычайно трудное время все в «Астон Вилле» думают о его жене Шэрон, его семье, друзьях и бесчисленных поклонниках.

Покойся с миром, Оззи», — сказано в заявлении бирмингемского клуба.

Три недели назад Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме, который прошёл на домашнем стадионе «Астон Виллы».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android