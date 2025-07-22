«Астон Вилла» выразила соболезнования в связи с кончиной Оззи Осборна

«Астон Вилла» в соцсети Х (ранее Twitter) выразила соболезнования в связи с кончиной британского рок-певца Оззи Осборна.

«Футбольный клуб «Астон Вилла» опечален известием о том, что всемирно известная рок-звезда и болельщик «Астон Виллы» Оззи Осборн скончался.

Оззи вырос в Астоне, недалеко от «Вилла Парк», и всегда был по-особому привязан к клубу и обществу, из которого он родом.

В это чрезвычайно трудное время все в «Астон Вилле» думают о его жене Шэрон, его семье, друзьях и бесчисленных поклонниках.

Покойся с миром, Оззи», — сказано в заявлении бирмингемского клуба.

Три недели назад Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме, который прошёл на домашнем стадионе «Астон Виллы».