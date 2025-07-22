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Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Германии — BBC

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Германии — BBC
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Английский крайний нападающий «Челси» Рахим Стерлинг может перейти в «Байер». Об этом сообщает BBC.

По данным источника, футболистом интересуются и другие европейские клубы.

Стерлинг является воспитанником «Куинз Парк Рейнджерс» и «Ливерпуля». На взрослом уровне он также выступал за «красных». Помимо этого, он защищал цвета «Манчестер Сити». В прошлом сезоне футболист играл за «Арсенал» на правах аренды. В 28 матчах клубного сезона-2024/2025 Рахим забил один гол и отдал пять голевых передач. Трудовой договор игрока с синими рассчитан до лета 2027 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 10 млн.

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