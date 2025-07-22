Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Шатов высказался о тренерах, которых он встретил на жизненном пути

Экс-игрок «Зенита» Шатов высказался о тренерах, которых он встретил на жизненном пути
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Урала» Олег Шатов рассказал, какие тренеры повлияли на него на его профессиональном пути.

«Александр Побегалов был моим первым тренером в «Урале», он мне дал фундамент. Знаешь, ты строишь дом, и, если у тебя плохой фундамент, пойдут трещины или дом разрушится. Он мне дал такую базу, что в какую бы команду ни пошёл, к какому бы тренеру, знал базовые принципы игры на позиции в центре или с фланга. Оставались лишь конкретные детали и нюансы.

Каждому тренеру хочется сказать спасибо за то, что были на жизненном пути. Даже тот же Манчини многому научил. Да, окей, не в плане футбола, а жизненным моментам, принятию решений. Все говорят, что легко принимать решения, — нет. Самое сложное, когда у тебя 25 человек и у тебя все хорошо тренируются, все профессионалы с хорошими качествами, а тебе нужен выбор из 11 человек.

Касаемо Манчини, он принял решение, что ему не нужны Дзюба и Шатов, он его не поменял. Он его чётко озвучил, не стал таить. Чем тебе не опыт? В следующий раз также открыто можно сказать человеку», — сказал Шатов в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Материалы по теме
Экс-тренер «Урала» Шатов — о Мостовом: говорит футбольные вещи, не усложняет процесс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android