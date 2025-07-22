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«Атлетико» достиг договорённости с «Альмерией» о переходе крайнего защитника

«Атлетико» достиг договорённости с «Альмерией» о переходе крайнего защитника
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Мадридский «Атлетико» на официальном сайте проинформировал о переходе 22-летнего правого защитника молодёжной сборной Испании и «Альмерии» Марка Пубиля.

Подчёркивается, что «матрасники» достигли соглашения с «Альмерией» о трансфере футболиста. Однако он подпишет контракт в случае, если пройдёт медицинское обследование.

В минувшем сезоне Пубиль принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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