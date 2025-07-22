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«Балтика» поздравила Олега Газманова с днём рождения, певцу вручили именную футболку

«Балтика» поздравила Олега Газманова с днём рождения, певцу вручили именную футболку
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Футбольный клуб «Балтика» поздравил певца и композитора Олега Газманова с днём рождения. Сегодня, 22 июля, музыканту исполнилось 74 года. Уроженцу Калининградской области вручили клубную футболку с его фамилией и номером 39. Видео с поздравлением было опубликовано в телеграм-канале «Балтики».

«Сегодня свой день рождения отмечает народный артист, любимец миллионов и наш земляк — Олег Газманов! Он стал настоящей легендой российской эстрады. А для нас он особенно дорог как автор и исполнитель песни, ставшей неофициальным гимном балтийцев — «Балтийский берег». Мы тепло встретились с Олегом Михайловичем, поздравили его с праздником, конечно же, исполнили вместе «Балтийский берег», — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики» в телеграм-канале.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги калининградская «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо», Матч проходил не стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

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