Экс-игрок сборной России Шатов — о Евро-2016: провальный турнир со всех точек зрения

Бывший футболист сборной России Олег Шатов с досадой поделился воспоминаниями о чемпионате Европы — 2016. На этом турнире национальная команда России заняла последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией.

«Сборная по потенциалу была сильной, могли выходить из группы… Провальный турнир со всех точек зрения и для футболистов, и для тренера Слуцкого. Кто ответственен за результат? Как уже говорил, я был уже в этой ситуации, несёт ответственность главный тренер, но футболисты тоже должны понимать уровень своей вовлечённости, требований, быть объединены одной целью. Тогда видел, что сборная не объединена одной целью… Этого не было и на ЧМ-2014 в Бразилии», — сказал Шатов в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.