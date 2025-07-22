Два итальянских гранда могут купить нападающего «Ливерпуля» — Caught Offside

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза думает над сменой клуба, чтобы получать больше игрового времени и вернуть себе место в составе сборной Италии в преддверии чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, за ситуацией с Кьезой следит «Наполи». Действующий чемпион Италии может обратиться к варианту с 27-летним футболистом в случае неудачи с трансфером Дана Ндоя из «Болоньи».

Также интерес к итальянскому нападающему проявляет «Рома». Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини считает, что Кьеза подходит команде с тактической точки зрения. Подчёркивается, что запрашиваемая «Ливерпулем» цена является доступной для римского клуба.

В минувшем сезоне Кьеза принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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