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Вдова Диогу Жоты впервые посвятила пост мужу: месяц с нашего «даже смерть не разлучит нас»

Вдова Диогу Жоты впервые посвятила пост мужу: месяц с нашего «даже смерть не разлучит нас»
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Руте Кардозу, вдова разбившегося в ДТП экс-футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты, посвятила публикацию своему мужу. Напомним, футболист вместе с братом погибли в результате аварии, которая произошла в четверг, 3 июля, в Испании.

«Один месяц с нашего «даже смерть не разлучит нас. Навсегда твоё солнышко», — написала Кардозу в социальной сети.

Фото: Личный архив руте кардозу

Диогу Жота и Руте Кардозу учились в одной школе и встречались более 10 лет. У пары родились трое детей. Трагедия произошла спустя 10 дней после свадьбы футболиста. Андре Силва, брат экс-игрока «Ливерпуля», который также стал жертвой аварии, тоже был профессиональным футболистом.

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