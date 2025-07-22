CO: «Челси» может включить трёх игроков в сделку по обмену на одну из звёзд АПЛ

«Челси» крайне заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Астон Виллы» Морганом Роджерсом нынешним летом. «Синие» готовы предложить бирмингемскому клубу сделку с обменом игроков плюс с доплатой со своей стороны, чтобы снизить цену на 22-летнего хавбека. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Астон Вилла» требует £ 65-70 млн (€ 74,7-80,5 млн) за трансфер футболиста сборной Англии. «Челси» планирует использовать Бенуа Бадьяшиля, Трево Чалобу и Тосина Адарабиойо в рамках сделки по обмену на Роджерса.

В минувшем сезоне полузащитник «Астон Виллы» принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: