Экс-спортдиректор ЦСКА объяснил, почему клуб может подписывать игроков позже других команд

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян ответил на вопрос, почему в период его работы в клубе красно-синие регулярно подписывали новых футболистов под конец трансферного окна.

«С одной стороны, это осознанная, целенаправленная тактика. Когда у тебя скромный бюджет на трансферы, ты можешь только ждать. Даже если новички долго втягивались, ожидание окупалось: новички, как правило, давали результат.

С другой стороны, это была вынужденная ситуация. Мы говорили руководству: «Чтобы команда была более-менее вместе к первому сбору, к 30 марта нужно подтвердить финансы, до 30 апреля получить от тренера вводные и со всеми согласовать».

Вот с трансферами Кругового и Мусаева всё получилось заранее и вовремя. Повторю: требования Федотова мы чётко понимали, и в начале зимы я уже активно работал», — приводит слова Мовсесьяна Sport24.

49-летний специалист занимал должность спортивного директора ЦСКА с осени 2022 года по декабрь 2024 года. До этого Мовсесьян работал в стане красно-синих в качестве скаута и главного скаута.

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