«Наполи» уступил команде Серии C «Ареццо» в товарищеском матче

Окончен товарищеский матч в котором «Наполи» уступил «Ареццо». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу амарантовых.

Эмилиано Паттарелло открыл счёт на 38-й минуте, Мухамед Варела Джаманка на 90-й минуте.

«Наполи» начнёт новый розыгрыш высшего дивизиона чемпионата Италии матчем с «Сассуоло» 23 августа. Данный коллектив также примет участие в Лиге чемпионов сезона-2025/2026, начиная с основного этапа.

По итогам прошлого сезона «Наполи» стал чемпионом Италии, заработав 82 очка, в Кубке Италии команда дошла до 1/8 финала. «Ареццо» финишировал на пятом месте в группе B Серии C. Одним из высших достижений коллектива является победа в Полупрофессиональный Кубке Италии сезона-1980/1981.