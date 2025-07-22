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«Наполи» уступил команде Серии C «Ареццо» в товарищеском матче

«Наполи» уступил команде Серии C «Ареццо» в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч в котором «Наполи» уступил «Ареццо». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу амарантовых.

Эмилиано Паттарелло открыл счёт на 38-й минуте, Мухамед Варела Джаманка на 90-й минуте.

«Наполи» начнёт новый розыгрыш высшего дивизиона чемпионата Италии матчем с «Сассуоло» 23 августа. Данный коллектив также примет участие в Лиге чемпионов сезона-2025/2026, начиная с основного этапа.

По итогам прошлого сезона «Наполи» стал чемпионом Италии, заработав 82 очка, в Кубке Италии команда дошла до 1/8 финала. «Ареццо» финишировал на пятом месте в группе B Серии C. Одним из высших достижений коллектива является победа в Полупрофессиональный Кубке Италии сезона-1980/1981.

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