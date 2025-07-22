Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 22 июля

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 22 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 22 июля, состоялись 13 первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Лиги чемпионов УЕФА 22 июля:

КуПС – «Кайрат» — 2:0;
«Ноа» – «Ференцварош» — 1:2;
«Линкольн» – «Црвена Звезда» — 0:1;
РФШ – «Мальмё» — 1:4;
«Хамрун Спартанс» – «Динамо» Киев — 0:3;
«Пафос» – «Маккаби» Тель-Авив — 1:1;
«Виктория Пльзень» – «Серветт» — 0:1;
«Копенгаген» – «Дрита» — 2:0;
«Шкендия» – ФКСБ — 1:0;
«Слован» Братислава – «Зриньски» — 4:0;
«Лех» – «Брейдаблик» — 7:1;
«Рейнджерс» – «Панатинаикос» — 2:0;
«Риека» – «Лудогорец» — 0:0.

В среду, 23 июля, состоятся ещё два первых матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответные встречи запланированы на 29-30 июля. Действующим победителем турнира является французский «Пари Сен-Жермен».

Календарь квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
Материалы по теме
Топ-события среды: футбол, «Тур де Франс» и четвертьфиналы Лиги наций в волейболе
Топ-события среды: футбол, «Тур де Франс» и четвертьфиналы Лиги наций в волейболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android