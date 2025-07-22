Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 22 июля

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Во вторник, 22 июля, состоялись 13 первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Лиги чемпионов УЕФА 22 июля:

КуПС – «Кайрат» — 2:0;

«Ноа» – «Ференцварош» — 1:2;

«Линкольн» – «Црвена Звезда» — 0:1;

РФШ – «Мальмё» — 1:4;

«Хамрун Спартанс» – «Динамо» Киев — 0:3;

«Пафос» – «Маккаби» Тель-Авив — 1:1;

«Виктория Пльзень» – «Серветт» — 0:1;

«Копенгаген» – «Дрита» — 2:0;

«Шкендия» – ФКСБ — 1:0;

«Слован» Братислава – «Зриньски» — 4:0;

«Лех» – «Брейдаблик» — 7:1;

«Рейнджерс» – «Панатинаикос» — 2:0;

«Риека» – «Лудогорец» — 0:0.

В среду, 23 июля, состоятся ещё два первых матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответные встречи запланированы на 29-30 июля. Действующим победителем турнира является французский «Пари Сен-Жермен».