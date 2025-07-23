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Англия — Италия, результат матча 22 июля 2025, счёт 2:1, 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2025

Женская сборная Англии переиграла команду Италии и вышла в финал Евро-2025
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Окончен полуфинальный матч чемпионата Европы — 2025 среди женских команд, в котором встречались сборные Англии и Италии. После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу англичанок, в игре было дополнительное время. Игра прошла на арене «Стад де Женев» (Ланси, Швейцария). Главным арбитром встречи выступила Ивана Мартинчич (Хорватия).

ЧЕ-2025 (ж) . 1/2 финала
22 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
2 : 1
ДВ
Италия (ж)
0:1 Бонансеа – 33'     1:1 Аджьеманг – 90+6'     2:1 Келли – 119'    

Барбара Бонансеа на 33-й минуте вывела итальянок вперёд, Мичелл Аджьеманг на 90+6-й минуте сравняла счёт, игра перешла в дополнительное время. На 119-й минуте Клои Келли не смогла реализовать пенальти, но добила мяч в сетку и обеспечила своей команде победу.

В финале турнира Англия сыграет с победителем противостояния сборных Германии и Испании.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.

Турнирная сетка женского чемпионата Европы 2025 года
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