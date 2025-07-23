«Меня порой раздражало, но его качество — самое сложное в футболе». Шатов — о Кварацхелии

Экс-футболист «Рубина» и сборной России Олег Шатов поделился воспоминаниями о совместном выступлении в составе казанского клуба с вингером «ПСЖ» Хвичей Кварацхелией. Россиянин играл за «Рубин» с августа 2020 года по ноябрь 2021 года.

«То, что были видны его сумасшедшие индивидуальные качества, да. То, что обыгрывал двоих или троих, да. Но я тогда был игроком. Меня порой раздражало, он не играл на команду. Мне приходилось бежать назад и так далее. Но само его качество, это ведь дриблинг на скорости, самое сложное в футболе.

Меня подкупило, что молодой футболист с такими качествами настолько любит футбол. Вот он на поле выходит, жонглирует, что-то делает, ты с поля уходишь, а он остаётся и делает.

Я последние полгода жил на базе, а он всегда жил там. У них одно время с Зурико (Давиташвили. — Прим. «Чемпионата») была комната, потом он один, то в зале, то в бане, то на поле. Ты же видишь только тренировку от футболиста, а я его там видел чуть больше, ещё и за пределами футбола. Вот фанатизм какой-то у него, такая преданность профессии, плюс бесспорно талант, ну и, наверное, правильно, футбольный агент», — поделился Шатов в выпуске на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Хвича Кварацхелия защищал цвета «Рубина» с июля 2019 года по март 2022 года. С февраля по июнь 2019 года он был игроком «Локомотива». Летом 2022 года Кварацхелия перебрался в «Наполи», с которым стал чемпионом Италии. С января текущего года игрок выступает за «ПСЖ», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025.