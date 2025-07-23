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Агент Джаки прокомментировал слухи о грядущем переходе игрока в «Сандерленд»

Агент Джаки прокомментировал слухи о грядущем переходе игрока в «Сандерленд»
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Агент Хосе Ногера, представляющий интересы полузащитника «Байера» Гранита Джаки, дал комментарий касательно возможного перехода футболиста в «Сандерленд». Ранее сообщалось, что игрок уже согласовал условия трудового договора с командой английской Премьер-лиги.

«Мы согласовали условия сотрудничества с «Сандерлендом». Гранит хочет вернуться в Премьер-лигу, его вдохновляет «Сандерленд», он готов принять этот вызов. Мы надеемся, что «Байер» уважает его желание уйти и что клубы вскоре придут к соглашению», — приводит слова агента Sky Sport Germany.

Напомним, в АПЛ Джака выступал с июля 2016 года по август 2023 года.

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