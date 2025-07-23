«Ливерпуль» определился с трансферной целью после вероятного ухода Кьезы из клуба

«Ливерпуль» рассматривает 20-летнего крайнего нападающего «Лиона» Малика Фофана в качестве кандидатуры на замену вингеру Федерико Кьезе, как только будет окончательно завершён его переход в клуб из чемпионата Италии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, вероятность перехода бельгийского футболиста в стан мерсисайдцев является высокой.

В минувшем сезоне нападающий «Лиона» принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме Два итальянских гранда могут купить нападающего «Ливерпуля» — Caught Offside

Сколько стоят молодые футболисты: