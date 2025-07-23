ЦСКА активировал опцию выкупа за Пиняева и теперь ждёт решения футболиста «Локомотива»

Вингер сборной России Сергей Пиняев может сменить клуб. ЦСКА сделал предложение «Локомотиву» в 900 млн рублей за Пиняева, что равняется сумме отступных за полузащитника. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к игроку.

Теперь всё зависит от решения футболиста. Если ЦСКА удастся убедить Пиняева подписать контракт, то «Локомотив» будет обязан отпустить полузащитника.

Сергей Пиняев является воспитанником «Чертаново». В «Локомотив» россиянин перебрался из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В минувшем сезоне на счету 20-летнего футболиста 11 забитых мячей и восемь голевых передач в 38 матчах во всех турнирах.