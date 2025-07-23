Тренер «Байера» тен Хаг отреагировал на слова агента Джаки об уходе игрока из клуба

Главный тренер леверкузенского «Байера» Эрик тен Хаг прокомментировал слова агента Хосе Ногеры, представляющего интересы полузащитника «аспириновых» Гранита Джаки, о грядущем переходе футболиста в «Сандерленд» из английской Премьер-лиги.

«Агент может говорить что угодно, но наш клуб уже продал трёх важных футболистов. Мы больше ни с кем не собираемся расставаться, это невозможно. Это нарушит структуру и философию команды.

Все понимают, что Гранит — лидер. Он подписал контракт на пять лет, действовать он будет ещё три года. Джака слишком важен для нас, чтобы мы могли его отпустить», — приводит слова тен Хага Bild.