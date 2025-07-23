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Тренер «Байера» тен Хаг отреагировал на слова агента Джаки об уходе игрока из клуба

Тренер «Байера» тен Хаг отреагировал на слова агента Джаки об уходе игрока из клуба
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Эрик тен Хаг прокомментировал слова агента Хосе Ногеры, представляющего интересы полузащитника «аспириновых» Гранита Джаки, о грядущем переходе футболиста в «Сандерленд» из английской Премьер-лиги.

«Агент может говорить что угодно, но наш клуб уже продал трёх важных футболистов. Мы больше ни с кем не собираемся расставаться, это невозможно. Это нарушит структуру и философию команды.

Все понимают, что Гранит — лидер. Он подписал контракт на пять лет, действовать он будет ещё три года. Джака слишком важен для нас, чтобы мы могли его отпустить», — приводит слова тен Хага Bild.

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