«Фейеноорд» может побороться со «Спартаком» за подписание Куэсты из «Галатасарая» — Конур

«Фейеноорду» интересен центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нидерландский клуб хочет арендовать колумбийского игрока, однако «Галатасарай» желает осуществить полноценный трансфер Куэсты.

Ранее СМИ сообщали, что московский «Спартак» начал переговоры с турецким грандом о сумме трансфера и условиях оплаты сделки по возможному переходу 26-летнего футболиста.

Куэста перешёл в «Галатасарай» из «Генка» в феврале 2025 года. За этот период защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Как появился «Спартак»: