«Наполи» предложил € 26+5 млн за Ндоя из «Болоньи», «Ноттингем» даёт € 30 млн — Романо

«Наполи» сделал новое официальное предложение «Болонье» по трансферу 24-летнего крайнего нападающего Дана Ндоя. Действующий чемпион Италии хочет арендовать игрока за € 9 млн с обязательством выкупа за € 31 млн, из которых € 26 млн — фиксированная сумма и ещё € 5 млн — в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, ранее предложение в размере € 30 млн сделал «Ноттингем Форест». Кроме того, швейцарский футболист принял условия личного контракта от «лесников».

В минувшем сезоне Ндой принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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