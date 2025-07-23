Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» намерен заменить Эшли Янга защитником «Баварии» — The Athletic

«Эвертон» намерен заменить Эшли Янга защитником «Баварии» — The Athletic
Комментарии

«Эвертон» собирается усилиться защитником «Баварии» Адамом Азну. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, «ириски» видят в данном игроке долгосрочную замену Эшли Янгу, который покинул команду по истечении срока действия трудового договора. Отмечается, что ряд коллективов Ла Лиги также следят за данным исполнителем. «Эвертон» стремится как можно скорее укрепить позицию левого защитника, поскольку уход Янга оказался чувствительным.

Азну является воспитанником «Барселоны» и «Баварии». В 29 матчах прошедшего клубного сезона Адам забил два гола и отдал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в € 4 млн.

Материалы по теме
Полузащитник «Ман Сити» стал главной трансферной целью «Эвертона» — The Independent
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android