«Эвертон» намерен заменить Эшли Янга защитником «Баварии» — The Athletic

«Эвертон» собирается усилиться защитником «Баварии» Адамом Азну. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, «ириски» видят в данном игроке долгосрочную замену Эшли Янгу, который покинул команду по истечении срока действия трудового договора. Отмечается, что ряд коллективов Ла Лиги также следят за данным исполнителем. «Эвертон» стремится как можно скорее укрепить позицию левого защитника, поскольку уход Янга оказался чувствительным.

Азну является воспитанником «Барселоны» и «Баварии». В 29 матчах прошедшего клубного сезона Адам забил два гола и отдал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в € 4 млн.