Вчера, 22 июля, состоялся матч 1/2 финала 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём приняли участие 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 22 июля:

1/2 финала. Англия — Италия (2:1, д. вр.).

Во втором полуфинале между собой сыграют сборные Германии и Испании.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки одолели национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.