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Впервые с 1961 года на роль капитана «Милана» назначен не итальянец

Впервые с 1961 года на роль капитана «Милана» назначен не итальянец
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30-летний голкипер Мик Меньян стал капитаном «Милана». Данную информацию подтвердил новый главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри на пресс-конференции. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский вратарь стал первым капитаном-иностранцем «россонери» за 64 года.

По данным источника, последним иностранцем с капитанской повязкой в «Милане» был швед Нильс Лидхольм, выступавший за клуб с 1949 по 1961 год.

Напомним, Меньян уже выводил одноклубников на поле в статусе капитана. В минувшем сезоне голкипер являлся третьим претендентом на повязку. Первые два капитана «Милана» в сезоне-2024/2025, Давиде Калабрия и Тео Эрнандес, покинули клуб в летнее трансферное окно.

Контракт французского вратаря с его нынешней командой истекает следующим летом. Ранее сообщалось, что в услугах Меньяна был заинтересован лондонский «Челси».

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