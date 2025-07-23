Холанд ответил хейтеру на гневное сообщение в день рождения

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал сообщение от хейтера в свой день рождения.

«Надеюсь, ты сдохнешь когда-нибудь. Ты такой тупой, выглядишь как бездомный и отсталый. Иди и покончи с собой», — написал хейтер Холанду в соцсетях.

«Спасибо за замечательное поздравление с днём рождения, Will McHale! Надеюсь, твои родители гордятся этим сообщением», — ответил Холанд хейтеру в соцсетях.

Фото: Страница Эрлинга Холанда в социальных сетях

Отметим, после сообщения Холанда хейтер ответил и принёс извинения: «Я написал слова, полные ненависти и злости. Они не отражают того, кто я есть, и не имеют ничего общего с настоящим футбольным болельщиком».

Напомним, в минувшем сезоне нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и пятью результативными передачами. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» рассчитан до 2034 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 180 млн.