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Дмитрий Лоськов: Батракову ещё рано думать о Европе

Дмитрий Лоськов: Батракову ещё рано думать о Европе
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Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов ответил, стоит ли полузащитнику московского клуба Алексею Батракову ехать в ближайшее время в Европу.

— Шумиха о Европе не вредит психике парня?
— Я думаю, он не обращает на это внимания, а просто делает своё дело — играет в футбол. И на каждый матч выходит, как на решающий. После прошлого сезона к нему будет приковано много внимания. Тут главное психологически не надломиться. Думаю, этого не произойдёт. Но о Европе, как мне кажется, ему рано ещё думать. Надо пока здесь чуть-чуть окрепнуть, уверенности набрать. А так-то я только за, чтобы Батраков туда попал. Но ехать надо вовремя. Рано тоже уезжать не стоит.

— А вовремя — это во сколько?
— Может, в 24-25 лет. А может, и в 22. Когда увидим, что перерос наш чемпионат, тогда и надо ехать. Но Европа Европе рознь. Если уезжать, то в хорошую команду. Как тот же Хвича — подходящий пример, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Лоськовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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